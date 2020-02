FRATTAMAGGIORE. Si è svolto il congresso per l'elezione del nuovo segretario del Pd di Frattamaggiore. L'eletto è Francesco Russo, già sindaco della città. “Il congresso del circolo di Frattamaggiore del Pd ha scelto me come segretario di sezione. Non abbiamo accettato provocazioni, che pure non sono mancate; non abbiamo replicato ai colpi bassi ma abbiamo preferito alzare l’asticella del confronto sui temi, sugli obiettivi, sull’itinerario da seguire. Ed abbiamo avuto ragione. La nostra mozione, quella elaborata dal gruppo “RipartiAmo”, è stata l’unica presentata al congresso. Abbiamo preferito lavorare per l’unità del partito su una linea chiara. Una linea sposata anche dalla minoranza democratica -continua l’ex sindaco Francesco Russo - Ha preferito lavorare e aderire mettendo al centro la nostra mozione. E spero che questo atto sia il primo per un’analisi seria e costruttiva anche in vista delle sfide future che ci aspettano. Facendo prevalere la meritocrazia e la politica, senza più inutili fughe in avanti e scelte frutto di insignificanti personalismi. Bisogna disegnare una linea chiara, mettere in campo in vista delle prossime elezioni Amministrative una proposta programmatica politica migliore, nuova, diversa, di qualità. Lo avevamo scritto sui manifesti affissi in città per augurare buon anno alla nostra cittadina. E l’itinerario tracciato in quell’occasione ha trovato la condivisione dei militanti nel dibattito interno e nella soluzione finale da cui è nata la mia investitura, per acclamazione, a segretario del Pd. Innanzitutto è emersa la necessità di rilanciare il partito, restituendo al circolo di Frattamaggiore la centralità nei processi politici e amministrativi. A differenza di quanto è accaduto in questi anni al punto da costringere molti consiglieri comunali e militanti a prendere le distanze dai democratici perché la sezione è stata umiliata, calpestata, mortificata. Una sezione mai coinvolta in alcun processo, messa da parte per favorire ambizioni personali a scapito dell’efficienza amministrativa e quindi dell’interesse collettivo" aggiunge Francesco Russo. L’ex sindaco Russo afferma” Dopo aver riorganizzato la sezione, forti anche della partecipazione al coordinamento, per la prima volta nella storia, di 4 esponenti del movimento giovanile del partito, metteremo in campo tutte le iniziative politiche per preparare la prossima campagna elettorale Amministrativa. C’è bisogno di ricostruire un tessuto politico, rilanciando un confronto sui temi e mettendo al centro partiti e movimenti civici. Il congresso di sezione mi ha conferito un mandato chiaro: presenteremo alla città, come detto, una proposta politica e amministrativa diversa e migliore. Insomma, sono in campo, siamo tutti in campo. Per Frattamaggiore. Di nuovo. Di più.” Il Pd non deve dimenticare che però il partito di Matteo Salvini soprattutto al Sud cresce sempre più nei consensi, basta guardare i numeri delle scorse elezioni regionali in Calabria, la Lega si posiziona al terzo posto come partito mentre alle scorse elezioni regionali nella stessa regione la lista non era pervenuta. Il Partito Democratico deve quindi far scendere in campo i migliori elementi che compongono le fila soprattutto in ambito locale. Francesco Russo ha sempre fatto politica sposando sempre lo stesso partito, ha amministrato la città di Frattamaggiore per dieci anni al meglio. Sono queste le persone che il Pd con forza deve tenere al proprio fianco. “Questo congresso ha sancito uno spartiacque. Il Pd si riappropria del ruolo che gli compete e già in queste ore lavorerò, da segretario di tutti, minoranza compresa, per riportare nel partito le migliori energie mortificate in questi anni senza alcuna ragione valida. Ringrazio il segretario provinciale Marco Sarracino per il contributo determinante che da anni dedica alle nostre comunità; grazie ai militanti, ai tesserati, ai consiglieri comunali, ai Giovani democratici, ai cittadini che hanno partecipato ai lavori. Oggi si apre una nuova stagione per Frattamaggiore restituendo la centralità a quella buona politica che per fortuna conosciamo già” conclude Russo.