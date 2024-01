NAPOLI. Al via oggi anche in Campania i Saldi invernali, che si concluderanno dopo 60 giorni. Il centro studi di Confesercenti Campania non prevede un grande incasso per le 550mila imprese della regione (380mila nel settore Moda e Arredo) dal momento che solo il 40% dei consumatori ha già deciso di spendere per acquistare con le promozioni. La spesa medi, a pro capite stimata in Campania, spiega Confesercenti regionale, è inferiore alla media nazionale (267 euro) attestandosi tra i 196 euro del resto della Campania e i 210 di picco di Napoli.