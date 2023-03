Sono 300 i tifosi tedeschi che, alla stazione ferroviaria di Salerno, sono in attesa di prendere un treno per Napoli. Domani sera, allo stadio 'Maradona', c'e' il match di Champions tra Napoli ed Eintracht, al quale non sono ammessi i residenti a Francoforte. I tedeschi che sono a Salerno sono in possesso di una regolare prenotazione negli alberghi del capoluogo campano. La situazione e' molto tranquilla, spiegano fonti della questura.

Un appello a "non cadere in provocazioni" e a "rendere la giornata di domani una giornata di festa" viene lanciato dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai tifosi del Napoli attraverso un video pubblicato sul canale Twitter ufficiale del club azzurro. L'appello arriva alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di Champions League, per la quale la Prefettura ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte per il timore di scontri tra le due tifoserie. Resta comunque alta l'attenzione in città per l'eventuale arrivo di TIFOSI tedeschi senza biglietto. "Cari tifosi del Napoli - dice Di Lorenzo - è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e senza liti con chi arriverà in città. Non solo allo stadio, ma per le strade, nelle piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni. Cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa. Mi raccomando, non accettiamo alcuna provocazione. Tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre forza Napoli".