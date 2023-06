«Io sono a favore del terzo mandato per governatori e sindaci». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a Napoli a una domanda sulla possibilità di un terzo mandato per il governatore Vincenzo De Luca, oggi al secondo mandato consecutivo, l'ultimo secondo la legge regionale campana. «Sono a favore non per De Luca, Tizio o Caio - ha aggiunto Salvini - io sono contro i tagli lineari. Se uno è bravo e viene scelto dai cittadini e ha fatto due mandati, se si vuole ricandidare e i cittadini lo riscelgono, perché no?». Salvini si dice contrario a «quella roba dei Cinque Stelle, due mandati e poi a casa. Se uno è bravo può farne anche 4, se uno è capra anche uno è troppo. Sono a favore del fatto che si possano ripresentare, poi De Luca si ripresenta ai cittadini come Emiliano e Zaia e se lo votano, viva la democrazia, però io sono favorevole al fatto che si possano riproporre».

«STO GIA' RAGIONANDO SU CANDIDATO CENTRODESTRA ALLE REGIONALI». «La sfida è portare il buon governo della Lega in Campania, ragionando già da oggi su chi scegliere come candidato governatore senza scelte dell'ultimo momento, come ha fatto il centrodestra negli ultimi anni». «Sto ragionando già oggi - ha spiegato Salvini - su chi porterà la bandiera del centrodestra in Campania, sfidando De Luca o chi al posto di De Luca». Secondo Salvini «l'autocritica» che deve fare il centrodestra è che «negli ultimi anni sia in Comune a Napoli che in Regione Campania siamo arrivati un po' tardi, e i cittadini ci hanno giustamente punito. Adesso, memori degli errori fatti, vediamo di partire più in fretta». Per il leader della Lega va individuato «un candidato di centrodestra serio, credibile e coerente, e che parta per tempo, perché tu puoi prendere una persona in gambissima ma se la butti sul palco due mesi prima del voto non vai da nessuna parte».

CIRCUMVESUVIANA. Sulla Circumvesuviana «le lamentele mi arrivano quotidianamente, non solo dai cittadini ma dagli imprenditori e dai sindaci del territorio. A mali estremi estremi rimedi, se servirà convocheremo a Roma i responsabili di questa infrastruttura». «Ci sono quattrini da investire - ha aggiunto Salvini - e chiederò alla Regione Campania modi e tempi di questo investimento. Io posso occuparmi dell'alta velocità ma il pendolare non prende l'alta velocità, vorrebbe andare a lavorare tranquillo e il turista vorrebbe godersi Napoli senza fermarsi ogni quarto d'ora. Io sono autonomista, do piena fiducia a comuni province e regioni. Se qualcosa ancora non funzionasse, come qui sembra, dovrò chiedere conto a Roma».

«CHIESTO DOSSIER A CAPITANERIA PORTO SU VICENDA YACHT ARNAULT». «Ho letto la polemica di questi giorni ​sul mega yacht di Bernard Arnault e il ​porto di Napoli​,​entra​, ​non entra​. H​o chiesto all​a Capitaneria di Porto un dossier su quello che è accaduto, perché non mi basta un titolo di giornale». «La sicurezza prima di tutto, a Napoli come a Trieste e Gioia Tauro​. O​vviamente ​- ha aggiunto Salvini - ​dobbiamo organizzarci e attrezzarci per attirare ricchezza, in totale sicurezza​, ​perché non è una parolaccia. ​Il​ denaro si redistribuisce a chi ne ha bisogno se qualcuno produce ricchezza».