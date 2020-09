«Ho girato la Campania bella stamattina, quella dell'arte e della Storia, e vi dico che non vi meritate De Luca e De Magistris». Così Matteo Salvini, aprendo il comizio in piazza Matteotti, a Napoli, insieme al candidato presidente del centrodestra Stefano Caldoro.

CHI SPACCIA VA IN CARCERE. «Per me, chi spaccia droga va in carcere». Il leader della Lega si è rivolto ad una ventina di aderenti ai Centri sociali, che ad un estremo della piazza lo fischiano. «Lo dico anche a voi, la droga fa male, meglio il vino». Salvini ha citato Benedetto Croce: «La violenza è segno di debolezza». «È per questo - ha aggiunto - che la sinistra ha già perso».

CAMORRA. «I voti della camorra mi fanno e ci fanno schifo, noi i camorristi li inseguiamo paese per paese, piazza per piazza» ha detto dal palco. «Non mi fa paura la tizia sbarcata che mi strappa una collana dal collo - ha aggiunto - figurati quattro camorristi e i Casamonica, e quando torniamo al governo faremo piazza pulita di camorristi e mafiosi».

RENZI, ZINGARETTI, DI MAIO. «Non ho visto a Napoli in piazza Renzi, Zingaretti e Di Maio». «De Luca - ha aggiunto Salvini - l'ho visto su Facebook ma l'avrei voluto vedere a Caserta dove ha promesso di completare l'ospedale, a Salerno dove ha speso quattrini per l'ospedale Covid mai realizzato, nelle case popolari di Napoli, a Secondigliano a incontrare i poliziotti del carcere che io ho incontrato».

TERMOVALORIZZATORE. «Il mio dubbio è che qui in Campania non si siano mai voluti costruire termovalorizzatori per avere i rifiuti tossici, per avere uno stato d'emergenza, che fanno comodo alla camorra. E la sinistra ha fatto un regalo alla camorra».

IMMIGRATI. «Barchini e barconi li rimanderemo a casa. Non ci serve quella gente. Gli unici immigrati che la Lega aiuterà a tornare a casa sono quei campani che lavorano fuori».

MUSICA E SELFIE. Selfie di rito al termine del comizio in piazza Matteotti. La musica diffusa dagli altoparlanti è “Notti magiche" inno di “Italia '90" cantato da Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Circa 1500 i presenti complessivi alla manifestazione della Lega. Una ventina di appartenenti ai Centri sociali, che sono riusciti ad entrare in piazza, lo hanno fischiato, ma senza riuscire a coprirne la voce.