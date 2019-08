NAPOLI. «Avevamo lanciato l’allarme qualche giorno fa sulla pericolosità del Samara challenge, quando in diversi punti della città sono apparse delle cosplayer vestite come la bambina protagonista del celebre film horror “The Ring”. A volte armate anche di coltello, se pure finto, le protagoniste di questo macabro gioco hanno gettato in subbuglio interi rioni. Oggi dobbiamo constatare il drammatico peggioramento della situazione. Dopo i casi registrati a Pianura e Scampia altre segnalazioni parlano di alcune cosplayer che hanno rischiato il linciaggio in diverse occasioni oppure, come accaduto a Gragnano, hanno subito pestaggi da parte di coetanei o di persone spaventate. Un delirio irrazionale che va immediatamente fermato, prima che qualcuno si faccia male sul serio». Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. «È auspicabile un intervento delle forze dell’ordine che ponga fine a questo fenomeno che non ha alcuna attinenza con il gioco e con il divertimento – hanno proseguito Borrelli e Simioli. Si tratta di vera e propria turbativa dell’ordine pubblico che presenta rischi inaccettabili per l’incolumità di cosplayer e vittime di questo stupido gioco».