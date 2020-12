NAPOLI. Riaprono le tradizionali botteghe dell'arte presepiale di San Gregorio Armeno, un ritorno alla vita nel segno del grande Diego Armando Maradona. «È la prima volta che esco di casa da quando Diego è scomparso - ha detto il fratello Hugo che si è recato nell'antica stada - ma l'ho fatto per dare una mano a questi commercianti. Tagliare il nastro in occasione della riapertura significa tanto, ogni giorno l'amore tra mio fratello e Napoli sembra sempre più forte. Questa città ha fatto sentire tutto il suo calore, dimostrando quanto amava Diego. Ringrazio la città a nome di mio fratello perché queste manifestazioni d'amore mostrano tutto quello che lui ha fatto per Napoli, ma anche quanto Napoli ha fatto per lui». Le botteghe hanno riaperto questa mattina, sotto una pioggia scrosciante e in una citta' ormai priva di turisti. La crisi Covid non ha certo risparmiato la via dei presepi piu' famosa al mondo. «Riapriamo in piena sicurezza - ha detto Gabriele Casillo, presidente dell'associazione botteghe di San Gregorio Armeno - ma ribadiamo che la situazione è tragica. Quest'anno abbiamo avuto un calo del 70 - 75 % degli introiti. Inoltre, i guadagni che avevamo tra novembre e i primi giorni di gennaio ci consentivano di andare avanti per tutto l'anno. Speriamo di recuperare un minimo perche' le nostre botteghe possano sopravvivere». Gli artigiani hanno più volte denunciato di essere stati esclusi dai ristori economici del governo «visto che il nostro codice Ateco - ha denunciato Gabriele Casillo - è uguale a quello di altri settori che non hanno chiuso. Adesso ricordiamo a tutti che noi crediamo molto in questa riapertura, al punto da aver dedicato questa giornata a Diego Armando Maradona».

«Oggi siamo tutti qui per riaprire le nostre botteghe, ma lo facciamo solo per la speranza che abbiamo tutti noi di risollevarci. Nel 2020 abbiamo perso tutto e, negli scorsi anni, a dicembre i guadagni c'erano soprattutto nella settimana prima dell'Immacolata», ha commentato Antonella Cucarano (bottega D'Auria) che ha ospitato Hugo Maradona.

Presenti anche le assessore Alessandra Clemente e Rosaria Galiero:«Vogliamo essere il loro megafono, le perdite sono state dure e pretendiamo maggiore attenzione per questa categoria. Oggi chiediamo ai cittadini, e questo è l'appello che rivolge il Comune di Napoli, di sostenere i nostri artigiani venendo qui nel pieno rispetto delle normative anti Covid oppure acquistando online dai nostri presepiai».