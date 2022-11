«Bisogna lavorare per rendere attrattivo il Sud. Napoli ha potenzialità enormi, qui dovrebbero venire a vivere gli stranieri». Lo dice il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ad un appuntamento organizzato al Palazzo Reale. «Qui abbiamo una cosa drammatica - afferma Sangiuliano -: io ho insegnato fino a poco fa alla Luiss e tanti ragazzi meridionali, vedendo un professore meridionale, hanno chiesto di fare la tesi con me. Tanti giovani bravi, preparati che però non progettano in futuro un ritorno nel loro territorio. Ragazzi calabresi, lucani che sono stati a Londra a Milano e ora nessuno pensa di tornare nella propria terra. Perché questo? Perché loro ritenevano che in questi posti ci fosse una qualità della vita diversa. Rendere attrattivo il sud lo si fa con la lotta per la legalità e contro le mafie e ogni forma di prepotenza. Faccio appello alla gentilezza e alla cortesia delle persone. E poi serve il riscatto culturale e infrastrutturale del Mezzogiorno».

«Le autonomie non ci devono spaventare: la Spagna quando uscì dal Franchismo puntò sulle comunità, dare alle regioni la capacità di decidere il loro futuro salvaguardando il quadro di coesione nazionale può essere una questione positiva» aggiunge il ministro. «Dobbiamo metterci in gioco come meridionali, non ci deve spaventare, ma dobbiamo essere noi capaci» conclude.

Infine Sangiuliano si è detto sorpreso per l'assenza degli assessori alla Cultura sia del Comune di Napoli sia della Regione Campania. «Questa cosa mi ha sorpreso, quando incontrero' in privato i miei interlocutori ne chiedero' le ragioni e credo che loro mi daranno una spiegazione convincente» ha detto riferendosi alle scelte di Manfredi e De Luca, di avocare a sé la delega alla cultura e di non prevedere un assessore al ramo. «Non ho parlato con gli interlocutori», spiega Sangiuliano, precisando che con entrambi i rapporti sono buoni. «Devo dire che la prima telefonata l'ho ricevuta da De Luca - racconta - che a dispetto di quello che si dice del personaggio, e' stato cordiale, e so che potremo lavorare insieme sui progetti. Con il sindaco Manfredi c'e' un'antica amicizia, che si rinnovera' quotidianamente sulle cose da fare».