Tragedia tra Battipaglia ed Eboli per un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, nel quale è morta una donna, mentre la figlia di due anni è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte. Il drammatico scontro e che ha visto coinvolte due auto è avvenuto lungo la strada statale che collega le due località della Piana del Sele, all’altezza della cava Maiorano.

Incidente tra Eboli e Battipaglia, sangue sulla statale

Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno soccorso le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra una Lancia Y ed una Fiat 500. Necessario l’intervento dell’eliambulanza.

La tragedia

In seguito all’impatto è morta una donna la 38enne Vincenza Avallone, che si trovava alla guida della Lancia Y. In auto con lei c’era la figlia di due anni, rimasta gravemente ferita. La piccola è stata ricoverata e intubata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Battipaglia, poi trasferita al Santobono di Napoli. Il conducente della Fiat 500, originario di Eboli, se l’è cavata con danni ortopedici. L'uomo è il nipote di una cara amica della vittima.

Voleva perdere peso, Sabrina muore dopo l’intervento. La disperazione del marito: «Non si può rischiare la vita così»

Tragedia per una 40enne cagliaritana, morta a seguito di un intervento per risolvere un problema di peso in eccesso. Il suo nome era Sabrina Luciano e si era rivolta a un ospedale veneto per sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco.

Come riporta “L’Unione Sarda”, per risolvere questo criticità di salute Sabina Luciano aveva deciso di operarsi, ma è scomparsa pochi giorni dopo e sul caso è stata aperta un’inchiesta.

La vittima

Sabrina era mamma di un bimbo di pochi anni, e poco dopo il ritorno a casa a seguito dell’intervento ha accusato i primi disturbi.

Immediato il ricovero al Policlinico di Monserrato, poi il dramma: la giovane è morta a causa di uno choc settico, secondo l’esame necroscopico, la cui causa deve essere individuata.

La disperazione della famiglia.

I parenti hanno presentato un esposto, chiedono che sia fatta chiarezza. “Non si può rischiare la vita così in ospedale”, dice il marito Gianluca Secchi