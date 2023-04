NAPOLI. «Basta. È una vergogna. In Campania si spendono 500 milioni per i viaggi della speranza, oltre il 15% dei 3 miliardi complessivi pagati per la mobilità sanitaria in tutta Italia. I cittadini salgono al Nord per farsi curare, nonostante le eccellenze esistenti da noi, perchè qui le liste di attesa sono secolari e gli organici continuano a non essere adeguati. Diamo altri soldi alle regioni settentrionali, dove vanno a ricoverarsi i ricchi e compromettiamo il diritto universale alla salute per tutti, a partire dai poveri. Il sistema ormai è scoppiato. Purtroppo il fallimento è totale».

Lorenzo Medici, leader della Cisl Funzione Pubblica della Campania conclude l’ennesima manifestazione di protesta promossa dalla sua federazione nei pressi del palazzo della Regione, con un duro attacco alla Giunta De Luca. «Ormai – dice – le liste di attesa sono lunghissime, e chi può permetterselo se ne va altrove. Colpa di una programmazione inesistente, di una carenza paurosa di personale nel settore che rischia di compromettere anche le attività ordinarie, di assunzioni e stabilizzazioni mai realizzate. Siamo allo sfascio davvero».

Al comizio di chiusura, a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle federazioni dei pensionati e del lavoro attivo, sono intervenuti i segretari generali della categoria di Napoli Luigi D’Emilio, Irpinia-Sannio Massimo Imparato, Caserta Franco Della Rocca e Salerno Miro Amatruda, ciascuno raccontando problemi, limiti e lacune sanitarie sulle rispettive province, ed i grandi disagi a cui sono sottoposti i cittadini e gli ammalati nonostante ospedali di rilievo presenti nei singoli territori, che non riescono più a soddisfare la domanda di salute per i vuoti di organico che si registrano dappertutto.