NAPOLI. «Un evento che ormai ha una storia importante di riappropriazione del quartiere e di valorizzazione della grande tradizione culturale e musicale nella Sanità. Un’iniziativa che ogni anno conquisterà nuovi spazi, nuove culture e nuove partecipazioni». A dirlo il sindaco Gaetano Manfredi all’apertura della manifestazione Sanità TàTà, la grande notte della musica organizzata dalla terza Municipalità, presieduta da Fabio Greco, in collaborazione con C’MoN produzioni e la direzione artistica a cura di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli. Musica in quattro punti cardinali di via Vergini, via Arena alla Sanità, piazza Sanità e Largo Fontanelle, con altre strade animate da associazioni che operano sul territorio per una grande festa con visite anche al museo Jago, all’acquedotto Romano del Serino, alla Chiesa della Misericordiella e alle catacombe San Gennaro. Sul palco tantissimi artisti: Gabriele Esposito, Andrea Settembre, Greg Rega, Sara Penelope Robin, Silvia Uras, Plug, Mv Killa, Stè, Cecchy, Dipinto, Ars Nova e Bagaria Orchestar, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Annibale, Vesuviano, Kamaak, Officina 011, Mixed by Erry, Marsica, Vincenzo Bles, Rico Femiano, Luciano Caldore, Monica Sarnelli, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Amed dj set, Gigi Soriani dj set.