Diverse centinaia di persone al corteo organizzato dall'amministrazione comunale per ricordare Giulia Tramontano, la giovane al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Alcune migliaia di persone si sono radunate all'esterno della villa comunale Del Rio, un'iniziativa per chiedere giustizia per l'ennesima vittima di femminicidio e per Thiago, il bimbo che la donna portava in grembo. Il corteo sta attraversando via Roma e reggiungerà piazza della Repubblica.

In tanti indossano magliette con la foto di Giulia, uomini e donne hanno un segno rosso sullo zigomo, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. I bimbi alzano palloncini bianchi e rossi al cielo, mentre in tanti iniziano ad accendere delle fiaccole, in attesa per si faccia sera. Al corteo anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Sant'Antimo Massimo Buonanno, oltre a diversi primi cittadini dei comuni limitrofi. Sfilano insieme a una comunità sconvolta per il terribile omicidio commesso a Senago, nel milanese, il 27 maggio scorso. Giulia era originaria di Sant'Antimo e in questo comune del napoletano ancora vivono i suoi genitori. Uno striscione con la foto della donna è stato esposto fuori al loro palazzo. E proprio a Sant'Antimo nella mattinata di oggi si è consumato un altro delitto, l'assassinio di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, 29 e 24 anni, entrambi genitori, ammazzati dal suocero Raffaele Caiazzo, forse perché sospettava che i tra due ci fosse una relazione.

"Chiameremo il centro antiviolenza di Sant'Antimo LiberamenteDonna 'centro Giulia Tramontano'. Il nome di Giulia sia un viatico perché tutte le donne capiscano che al primo campanello d'allarme bisogna denunciare". Lo ha annunciato il sindaco di Sant'Antimo (Napoli) Massimo Buonanno partecipando al corteo per ricordare la 29enne uccisa dal suo fidanzato a Senago (Milano). "Sembrerebbe anacronistico parlare oggi di femminicidio, ma questo femminicidio - ha detto - ha toccato profondamente la nostra comunità. Inizialmente pensavamo che si fosse allontanata da casa, ci siamo mobilitati. Ma col passare del tempo la speranza è svanita, fino alla notizia della scomparsa di Giulia e di Thiago. Noi oggi piangiamo due angeli".