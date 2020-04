SANT'ANTIMO. I carabinieri della tenenza di Sant'antimo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne di origini nigeriane già noto alle forze dell'ordine. A bordo di un'auto di grossa cilindrata insieme a un complice ha incrociato una pattuglia lungo via Marconi. Ritenendo di riuscire a confondere le idee ai militari ha abbandonato l'auto ed è scappato a piedi, permettendo al complice di fuggire. Bloccato dopo un breve inseguimento, il 28enne è stato perquisito e trovato in possesso di 200 grammi di marijuana suddivisi in 21 dosi. Nelle sue tasche anche 462 euro in contante ritenuto provento illecito. E' ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare e rintracciare il complice. .