Rosalia Santoro, vicepresidente della Scabec, la societa' regionale per la promozione del patrimonio culturale della Campania, ha comunicato al Presidente De Luca le sue dimissioni irrevocabili da consigliera di amministrazione per “ragioni personali". L'addio arriva a distanza di pochi giorni dalla visita della Guardia di Finanza negli uffici della societa' dove sono stati acquisiti atti e documenti nell'ambito di una indagine che al momento non vede soggetti indagati ne' ipotesi di reato.