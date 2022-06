NAPOLI. Gli Agenti della Polizia Municipale, unità Operativa Scampia, dell’ Unità Operativa Affari Generali e del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato in Via Federico Fellini lotto TA, Via Pietro Germi, Via Cartesio, Via Zuccarini e Via Labriola lotto G, 34 veicoli, 24 auto e 7 motoveicoli tutti privi di copertura assicurativa ed in stato di abbandono, detenuti ed utilizzati impropriamente, provvedendo con l’ausilio dell’ASIA alla pulizia delle aree lasciate libere dai veicoli prelevati. Durante le operazioni venivano, inoltre, verbalizzate 3 persone che sversavano rifiuti fuori dagli orari previsti dal Regolamento Comunale.