Vasta operazione di controllo da parte degli Agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa Scampia, in collaborazione con i motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, pattuglie del Commissariato di P.S. di Scampia e del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed i Nibbio, nell’area dell’Ottava Municipalità.

Il controllo è avvenuto con posti di blocco e pattuglie mobili e, in linea con le precedenti operazioni eseguite, è stato focalizzato sulla tutela dei minorenni, per la mancanza dell’uso del casco e del trasporto sui motoveicoli dei bambini di età inferiore ai cinque anni.

Controllate 148 persone, di cui quattro minorenni e 78 veicoli. Contestati 45 verbali per la violazione al codice della strada, quali guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancato uso del casco, messa in circolazione di veicolo già sottoposto a sequestro. Complessivamente sono stati notificati 28 provvedimenti tra fermi e sequestri di motoveicoli per una cifra totale delle sanzioni irrorate di circa 79.500,00€