NAPOLI. Trascorrerà il compleanno in carcere, a meno di clamorosi colpi scena. Un doppio choc per Gennaro Granillo, incensurato 30enne di Pianura: non solo perché per la prima volta ha varcato l’ingresso di Poggioreale come detenuto, ma anche perché è nato nel giorno di Natale e quindi presumibilmente non potrà festeggiare in famiglia. Sono stati i carabinieri a rovinargli la festa, ma in realtà si è fatto male da solo andando in giro con una pistola, tra l’altro pronta a sparare.