Stando a quanto ricostruito, il ragazzo residente ad Avezzano, in Abruzzo, è stato trovato ieri senza vita dietro la palazzina del Dopolavoro Ferroviario, in via Monte Velino.

L'estremo gesto

Venerdì sera, il giovane ha fatto le valigie ed è andato via di casa senza salutare nessuno: aveva appena avuto uno scontro verbale coi genitori.

Dopodiché ha girato senza meta per la città e, alla fine, ha raggiunto la palazzina del Dopolavoro. Qui si è impiccato con un fil di ferro legandosi a un passamano. Nessun biglietto o messaggio per spiegare il gesto.

Trovato impiccato 22enne: l’incredulità degli amici

Trovato impiccato 22enne: G.C., la vittima, era un giovane benvoluto, con tante amicizie e una fidanzata che adorava. All’apparenza il ragazzo non sembrava avere problemi, ma evidentemente dentro di lui albergavano un vuoto e un disagio insostenibili.

A dare l’allarme è stata una donna, che ha notato il corpo del giovane mentre tornava a casa in treno. Gli inquirenti hanno trovato accanto al cadavere la valigia, il cellulare e un portafoglio, che sono stati acquisiti per essere esaminati.

Sul posto sono giunti immediatamente il medico legale e gli uomini del Commissariato di Avezzano, coordinati dal pm Maria Cerrato, che ha disposto la restituzione della salma per il funerale.

Stando al racconto di un parente, i familiari, dopo la fuga, avevano cercato il 22enne per tutta la notte, tentando pure di contattare le persone a lui più vicine, ma di G.C. nessuna traccia.

Poi, il terribile ritrovamento. Gli amici non riescono ancora a darsi una spiegazione di quanto accaduto.