Nemmeno il tempo di gioire per la scarcerazione che Pasquale Accetto, 27enne di Barra arrestato per due rapine ai danni di agenzie di scommesse gestite dall’imprenditore anti clan Gianni Forte, è finito nuovamente in manette per lo stesso reato. È successo sabato scorso a Baiano e l’operazione, sicuramente frutto di una precisa strategia investigativa, è stata compiuta dagli attivi poliziotti della sezione “antirapine” della Squadra mobile della questura (dirigente Andrea Olivadese, vice questore Antonio Serpico) in collaborazione con il colleghi di Avellino. Con il giovane napoletano gli investigatori hanno bloccato Fabio Izzo, 47enne di Pianura, in passato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Sabato sera i poliziotti sono intervenuti presso un’agenzia di scommesse di Baiano per la segnalazione di una rapina da parte di due uomini, che non hanno fatto in tempo a fuggire. Gli operatori infatti sono riusciti a individuarli e bloccarli, uno a bordo di una autovettura sull’autostrada A16 allo svincolo di Nola mentre l’altro, su uno scooter sulla statale 162 allo svincolo di Casoria. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una replica di una pistola con 4 munizioni a salve e di una busta contenente 5.510 euro in banconote e monete, che nascondeva sotto la sella. Inoltre, grazie alla certosina analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio si sono potuto esaminare le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso, che hanno consentito il riconoscimento degli indagati (da considerare comunque innocenti fino all’eventuale condanna definitiva), assistiti dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano. Oggi è in programma la convalida dell’arresto. Accetto il 2 febbraio scorso era tornato in libertà. Il quadro indiziario presentava elementi di criticità e così per il 27enne di Napoli est, le porte del carcere si erano riaperte. E’ accusato di aver rapinato due agenzie di scommesse a Barra il 5 febbraio scorso gestite dall’imprenditore anti clan Gianni Forte, ma il Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare eseguita lo scorso 17 e ora per quei due reati è indagato a piede libero. Gli investigatori avevano identificato Pasquale Accetto incrociando i frame degli Eurobet assaliti con le dichiarazioni dei dipendenti presenti nei locali, uno in via Marghieri e l’altro in via Volpicella. Inoltre, era stata acquisita dal profilo Instagram della moglie una fotografia in cui l’indagato aveva al dito anulare lo stesso anello che secondo i denuncianti indossava chi aveva puntato loro la pistola al volto. Nel decreto di fermo veniva poi evidenziato che il 27enne al momento del fermo aveva gli stessi jeans del giorno delle rapine, avvenute una alle 19 e 20 e l’altra alle 19 e 50.I poliziotti inoltre avevano acquisito il contratto di noleggio dell’auto su cui è salito il rapinatore per fuggire, intestato proprio a lui. Gli elementi raccolti avevano convinto la procura a emettere un decreto di fermo.