Dopo la tragica morte di Alessandro Rega, il 25enne che nella mattinata di domenica ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, in zona Casal Palocco a Roma, neanche Antonio Bevilacqua, ce l’ha fatta.

La vittima aveva 23 anni ed era stato coinvolto nell'incidente avvenuto su via Cristoforo Colombo all'alba di domenica.

Dopo Alessandro Rega, il 25enne di Acilia deceduto sul colpo in seguito allo schianto, è spirato in cielo anche l'amico che si trovava nella Smart 4×4 che, all'altezza di via Canale della Lingua, ha impattato violentemente contro una Ford Ka.

Antonio era stato trasportato in ospedale al San Camillo di Roma in condizioni disperate: sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è poi entrato in coma e spirato verso le 13 di lunedì.

Ancora gravi i due amici che si trovavano in macchina con loro, ricoverati in prognosi riservata.

Chi era Antonio Bevilacqua

Un giovane pieno di vita, appassionato di pugilato, ha lottato molto nelle ultime ore, ma purtroppo neanche per lui c’è stato nulla da fare.

Moltissimi i messaggi di cordoglio

“Non ci sono parole fratè ti porterò per sempre nel mio cuore riposa in pace” .

“Non si può morire così giovane di te mi porterò solo ed esclusivamente bei ricordi di quanto ci menavamo su quel ring un abbraccio amico mio fin lassù”.

L'incidente avvenuto domenica all'alba

Terribile incidente in via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo Colombo. A scontrarsi due auto, una Smart For Four e una Ford Ka.

Stando a quanto è riportato da Il corriere della sera, all’alba di ieri un ragazzo di 25 anni Alessandro Rega, di Acilia, è morto nello schianto fra la vettura che sulla quale si trovava a bordo come passeggero e un’altra auto all’incrocio con via Canale della Lingua

La dinamica dell'incidente

Per lui non c’è stato niente da fare. Feriti in modo grave tre suoi amici con i quali si trovava su una Smart For Four presa a noleggio che, dopo essersi schiantata contro una Ford Ka condotta da una donna, è carambolata contro uno dei pini ai margini della Colombo.

L’impatto è stato tremendo: il ragazzo è deceduto sul colpo mentre i suoi amici sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale San Camillo e al Policlinico Gemelli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno appurato il decesso dell’uomo e hanno dato i primi soccorsi ai feriti. Sia la vittima che i 3 feriti si trovavano a bordo della Smart, che percorreva la direzione Roma.

Mentre la donna conducente della ford Ka, proveniente da via del Canale della Lingua, non ha riportato ferite ma, dolorante, è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici del caso.

Sul posto, sono intervenuti per i rilievi e per la ricostruzione del sinistro le di questa mattina intervento della Polizia Locale , X Gruppo Mare.

Oltre la pattuglia che sta procedendo ai rilievi, sono sopraggiunte ulteriori 4 unità dei caschi bianchi per la provvisoria chiusura della corsia centrale della Via Cristoforo Colombo e per le conseguenti deviazioni del traffico.

La strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti dal Dirigente Dr. Guido Càlzia, che sono a lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.

Inutili i tentativi di salvare Alessandro

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto erano circa le ore 6.30 quando due auto, una Smart For Four, che procedeva in direzione Roma, e una Ford Ka proveniente da via del Canale della Lingua si sono scontrate all'altezza dell'intersezione con via Cristoforo Colombo. Per la vittima, che viaggiava sulla Smart insieme ai tre amici rimasti feriti, non c'è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Rimasta invece leggermente ferita anche la conducente dell'altro veicolo, Ford Ka, una donna di 33 anni.

Si indaga per ricostruire quanto accaduto

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Da una prima ricostruzione dell'incidente eseguita dalle pattuglie intervenute, non si esclude che uno dei veicoli coinvolti abbia attraversato l'incrocio con semaforo avente luce rossa.

Da quanto emerso dai rilievi, la vittima si trovava seduta sul sedile posteriore.

Nell'impatto è stato coinvolto anche una terza macchina, una Fiat 500, il cui automobilista però non risulta tra i feriti.

Ora tutte le vetture sono state messe sotto sequestro e per gli automobilisti alla guida dei mezzi coinvolti nell'incidente sono stati richiesti gli esami tossicologici.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare diretto da Guido Càlzia con una pattuglia.