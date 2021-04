Domenica di sangue a Catania, dove ieri sera il 17enne Enrico Murabito ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in viale Ulisse. Il ragazzo era a bordo del suo scooter 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un cordolo nei pressi della concessionaria Citroen.

Inutili i soccorsi

Vano l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane con l'aiuto del defibrillatore, Enrico è deceduto in seguito al violento impatto. Sul posto la polizia municipale di Catania che sta indagando sulle dinamiche dell'incidente. Grande cordoglio da parte del mondo dello sport: Enrico, originario di Tremestieri, era un grande appassionato di basket e giovanissimo arbitro.

La dinamica

Stando ad una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Enrico Murabito era alla guida di uno scooter Agility 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo spartitraffico nei pressi della concessionaria Citroen. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale di Catania. Ma nonostante i tempestivi tentativi di soccorrere il giovane coinvolto nell’incidente, non c’è stato nulla da fare. Enrico è deceduto sul colpo dopo lo schianto in scooter.

La vittima

Secondo quanto scrivono oggi i qiornali locali, il diciassettenne era una promessa come arbitro di basket. Cresciuto come giocatore nel minibasket, aveva iniziato a fare l’arbitro e nell'ultima stagione aveva diretto, proprio qualche giorno fa, anche una partita di Serie C femminile. Chi lo conosceva lo descrive come un arbitro competente a appassionato, apprezzato da tutto l’ambiente del basket.

Il dolore sui social

“L'istruttore regionale Giuseppe Salvo e tutto il Settore Giovanile Arbitri Sicilia, si stringe al dolore della famiglia, del Gap Catania e di tutto il movimento arbitrale Siciliano, per la scomparsa di Enrico Murabito, avvenuta domenica sera con incidente stradale. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso che avevi e che non perdevi mai. Dio ti benedica, Riposa in Pace Caro Enrico”, il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook del Settore Giovanile Arbitri Sicilia. Messaggi di cordoglio anche dallo Sport Club Gravina. Nella stagione corrente l'adolescente faceva parte delle formazioni di Promozione e U18: "Il Presidente Natale De Fino, il gruppo dirigenti, lo staff tecnico e tutti i giocatori dello Sport Club, esprimono il proprio profondo dolore alla famiglia per la prematura scomparsa del caro Enrico".