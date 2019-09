FERRARA. Tragedia nella notte a Ferrara. Un giovane di 24 anni ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava insieme ai suoi tre amici di ritorno dalla serata passata in discoteca finendo contro un platano dal lato passeggero. L'incidente è costato la vita a Manuel Signorini, 23 anni, Giulio Nali, di 28, e Miriam Berselli di 21, morti sul colpo. Il 24enne al volante di una Mazda bianca, invece, è stato trasportato in ospedale ancora cosciente. Lo schianto è avvenuto alle 2,15 della notte scorsa, in via Cento, in provincia di Ferrara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti fatti sul posto dai carabinieri di Ferrara, il giovane alla guida aveva un tasso alcolemico pari a 1,30, quasi tre volte superiore al limite consentito. Ferito in codice rosso, ma sempre cosciente, il ragazzo era ubriaco: questo, insieme alla velocità sostenuta e all'asfalto umido, lo avrebbe fatto uscire di strada una prima volta per poi farlo schiantare contro l'albero una volta riuscito a immettersi nuovamente sulla corsia. I tre amici che erano con lui, tutti colleghi in un supermercato del ferrarese, sono morti sul colpo, incastrati tra le lamiere dalle quali i vigili del fuoco li hanno liberati dopo ore.