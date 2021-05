Schianto fatale in curva: Marco cade dalla moto e muore sul colpo. Drammatico incidente ieri sera sulla strada provinciale Arceviese. A perdere la vita in tragiche circostanze, Marco Cesaroni, 56enne di Senigallia.

L'uomo è deceduto ieri sera, intorno alle 20, in sella alla sua Harley-Davidson. Il frontale tra la moto e una Bmw è avvenuto in prossimità di una curva.

La dinamica dell’incidente

E' ancora in fase di ricostruzione la dinamica del terribile schianto ma sembrerebbe che l’automobilista, di rientro in direzione Borgo Passera, si sia visto arrivare la moto addosso che stava procedendo verso Senigallia.

Non avrebbe avuto tempo e possibilità di schivarla. L’auto è finita fuori strada riportando numerosi danni mentre il conducente sarebbe ancora sotto choc.

Marco è morto sul colpo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza ma per il centauro era già troppo tardi.

L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 56enne che è morto sul colpo

Sono accorsi anche gli agenti di polizia stradale di Senigallia e di Ancona e la polizia locale per dirigere il traffico e per effettuare i rilievi.

La strada è stata chiusa per 2 ore. Intanto i mezzi sono stati sequestrati e in Procura si sta aprendo un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti.

Per mettere in sicurezza i mezzi sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Senigallia.

Ieri altro tragico incidente a Monte Urano

Tragico incidente in via Fonte Murata, all'altezza dell'incrocio con la zona industriale. A perdere la vita B.A., 70 anni, che si trovava in sella a uno scooter. Sul posto la Croce Gialla di Montegranaro e dell’automedica della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare. Ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale di Amandola e della polizia locale di Monte Urano.

Stava transitando con il suo scooter lungo via Fonte Murata quando, all’altezza dell’incrocio con la zona industriale, Bruno Ambrosi deve aver perso il controllo del mezzo, finendo sul cordolo dello spartitraffico e poi contro una palina della segnaletica, per essere poi sbalzato violentemente a terra dove è rimasto senza vita.

Purtroppo, ogni soccorso si è rivelato inutile. Per Ambrosi non c’è stato nulla da fare. Il tragico fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17 e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.

L’ipotesi più accreditata è che all’origine del suo decesso ci sia stato un malore accusato improvvisamente da Ambrosi mentre era in sella al suo scooter, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, sono arrivati l’automedica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e l’ambulanza della Croce Gialla di Montegranaro.

I sanitari hanno tentato in ogni modo di far riprendere conoscenza al ferito ma è stato tutto vano. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Amandola e dalla Polizia Locale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fermo. La salma è stata subito riconsegnata al dolore dei familiari.

Ambrosi aveva 70 anni, era in pensione e, prima, faceva il muratore. Ha vissuto a lungo in Toscana e, da pochi anni, era tornato a Monte Urano. Persona dall’animo molto gioviale, Ambrosi amava il ballo, stare in compagnia e si definiva un ‘aggeggione’ essendo una persona che non sapeva starsene con le mani in mano e si adattava a fare di tutto.