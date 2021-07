Schianto mortale nella notte, Nicola muore sul colpo: «Stava tornando a casa dopo la cena con la compagna»

Drammatico incidente stradale a Udine, a perdere la vita Nicola Rizzo, ragazzo di 32 anni morto in seguito a una caduta in sella alla sua moto.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno, mentre l'uomo stava tornando da un ristorante di Pavia di Udine.

La fuoriuscita, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, è stata autonoma e non ha coinvolto altri veicoli. Inutili i soccorso del 118.

Chi era la vittima

Nicola Rizzo, 32 enne residente a Udine, è morto in seguito alle ferite rimediate in un incidente stradale che lo ha coinvolto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno.

Il fatto si è verificato a Pavia di Udine, in viale del Lavoro, nella zona industriale di Lauzacco. Rizzo era alla guida della sua moto Yamaha.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, riportando danni agli organi vitali che gli sono stati letali.

È stato a lungo rianimato sul posto dagli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita.

Torna verso casa dopo la cena con la compagna e perde la vita

L'uomo è deceduto sul posto. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura la salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Manzano.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine per la messa in sicurezza e i carabinieri della Compagnia di Palmanova per i rilievi.

La motocicletta è stata posta sotto sequestro. Rizzo lavorava all’Abs e aveva cenato assieme alla convivente in un ristorante nei dintorni. Poi entrambi stavano rientrando a casa, lui in moto e lei in auto.

Arrivata a casa, preoccupata perché non vedeva arrivare il compagno, la fidanzata ha dato l'allarme.

Terribile schianto tra due auto: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni, Giacomo Frigerio, è morto in un incidente sull'Autostrada A8 Varese-Milano nel tratto tra Legnano e lo svincolo con la A9 (direzione Milano) nella notte tra mercoledì e giovedì 1° luglio.

Tutto è accaduto intorno alla 1:15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Secondo una prima ricostruzione il 22enne, alla guida di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a tamponare violentemente una Smart con a bordo due giovani di 22 e 21 anni;

L'impatto è stato così violento che il 22enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le due giovani a bordo dell'utilitaria, invece, sono state accompagnate sotto shock al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano; le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.