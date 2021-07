NAPOLI. Sembrava un incubo e invece era la tragica realtà. Ai pochi involontari spettatori, inorriditi e rimasti per ore sotto choc, il doppio incidente mortale di ieri notte in via Vespucci turberà a lungo i sogni. Nessuno poteva immaginare che il rombo di una motocicletta di grossa cilindrata si affievolisse fino al silenzio dopo una corsa e un volo terribili nella corsia preferenziale in direzione di San Giovanni a Teduccio, a poca distanza dall’incrocio per la stazione centrale.