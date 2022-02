Tragedia in Campania per la morte di Michele Avella, 35 anni, l’agente di polizia morto, in un incidente a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno.

Il dramma si è verificato poco dopo le 7 di venerdì. L’agente Michele Avella era alla guida di una moto. La vittima stava percorrendo via Arti e Mestieri, quando nelle vicinanze di una rotonda si è scontrato con un’automobile. La violenza dell’urto è stata tale da determinare la morte del trentacinquenne, sposato e padre di una bambina.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e un’ambulanza. Purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente, per il poliziotto era troppo tardi. L’uomo è deceduto sul colpo.

Inutili i tentativi di salvare l’uomo

Vani i tentativi da parte dei soccorritori di rianimare il centauro. Il corpo di Mchele Avella è rimasto sull’asfalto, pietosamente coperto da un lenzuolo bianco, in attesa che il magistrato autorizzasse il trasferito della slama in obitorio.

La dinamica dell’incidente

Sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente verificatosi questa mattina in via delle Arti e Mestieri, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Cava de Tirreni.

Al momento non sono state fornite informazioni su quanto accaduto. La posizione dell’automobilista è al vaglio dei carabinieri.

La comunità è sconvolta

La notizia della morte dell’agente ha raggiunto i colleghi del commissariato di Cava de’ Tirreni dove la vittima era in servizio. Tutti sono rimasti sconvolti nell’apprendere della terribile tragedia.