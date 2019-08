VICO EQUENSE. Sangue sulle strade della Basilicata che presenta il pesantissimo conto di un altro incidente gravissimo. Questa volta sono coinvolti 4 ragazzi di Vico Equense che - a bordo di una Lancia Musa - andavano in vacanza a Gallipoli, in Puglia, ed erano partiti prestissimo ieri mattina. L’auto è sbandata e si è schiantata contro il guard rail. È avvenuto sulla Basentana, direzione Ionio. L’automobile era guidata da un ragazzo che viaggiava in compagnia di tre ragazze: tutti di Vico Equense che sono stati trasportatid’urgenza al “San Carlo” di Potenza.