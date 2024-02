"Al Sannazaro una scena pirandelliana di soggetti senza capo né coda!". Così Luciano Schifone, consigliere del Ministero della Cultura. "Convocati, forse meglio dire precettati, da chi ha tagliato a suo piacimento i fondi al Teatro San Carlo e al Teatro Mercadante per darli alle luminarie di Salerno, si riuniscono per protestare contro il mancato Accordo di Coesione che proprio De Luca sta boicottando", sottolinea. "Troppo occupato a insultare non si è accorto, e neanche gli operatori dello spettacolo, che anche Abruzzo e Calabria hanno firmato gli accordi che porteranno rispettivamente 1, 3 miliardi e 3 miliardi di Fsc a quelle regioni. Quanto tempo per colpa di qualche cafone istituzionale dovrà aspettare la Campania?", conclude