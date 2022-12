«Più di 2mila persone in piazza questa mattina in piazza Plebiscito a Napoli per la manifestazione regionale indetta dalla Cgil Campania per lo sciopero generale di 8 ore contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Forte anche l'astensione dal lavoro nei principali comparti produttivi e nel settore della sanità privata e del trasporto pubblico». Lo rende noto la Cgil Campania, secondo cui l'adesione regionale è «del 50%, con punte anche del 95% come nello stabilimento Leonardo di Nola e alla Ficomirrors di Benevento, nel settore metalmeccanico. Alta anche l'adesione nel trasporto pubblico: in Anm l'astensione è stata del 40% mentre in Eav del 30%. Ferma anche la sanità privata con diversi centri di riabilitazione, soprattutto in provincia di Napoli, praticamente chiusi».

Il segretario generale della Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci spiega: «Abbiamo registrato un'ottima adesione al nostro sciopero. Nel comparto produttivo metalmeccanico abbiamo toccato punte superiori al 90%. Grandi siti nel Napoletano, come Leonardo, così come nelle altre quattro province, in quei territori dove il sistema produttivo è in ginocchio, abbiamo avuto una grande risposta. La stessa alta partecipazione alla mobilitazione la riscontriamo nella scuola, nei trasporti, nei servizi, nel commercio, nella sanità privata. Questa - aggiunge Ricci - era l'unica risposta da dare adesso a questo Governo. La manovra è iniqua e ingiusta, non prevede interventi per il mondo del lavoro, non interviene positivamente sulle famiglie e sui pensionati. Pensiamo che le misure messe in campo siano insufficienti. C'è ancora tempo per correggerle, a partire dalle politiche industriali, dalla riforma del fisco fino al capitolo della sanità».