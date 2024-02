Mille giocatori già individuati tra cui un detenuto che dal carcere riusciva a puntare fino a 800 euro, una rete formata da circa 300 agenzie che raccoglievano scommesse per conto di un'agenzia serba con sede operativa a Klagenfurt in Austria. Dieci persone sono finite in manette (3 in carcere, 7 domiciliari), un'altra è stata sottoposta al divieto di dimora, sequestrato beni per 3,2 milioni di euro, nell'ambito del blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, riciclaggio e peculato, con l'aggravante della transnazionalità. Due filoni d'indagine differenti, come hanno illustrato in una conferenza stampa il procuratore Maria Antonietta Troncone, l'aggiunto Anna Maria Lucchetta, il generale Paolo Borrelli e il colonnello Paolo Consiglio. Il secondo filone riguarda giochi non autorizzati con slot scollegate dalla rete. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati a Marano, Quarto, Napoli, Portici e in Austria.

Nel corso delle indagini sulla StarPrice, società con sede in Serbia, server in Gran Bretagna e uffici in un centro commerciale di Klagenfurt in Austria, dove è stata sequestrata una villetta di pregio ad una donna lituana, ritenuta tra i principali indagati insieme ai tre soci italiani. In totale sono 15 le reti individuate, 20 affiliati e 300 agenzie totali che in alcuni casi - come a Portici e Napoli - sì appoggiavano a corner di agenzie già autorizzate, ma la raccolta di scommesse avveniva anche presso negozi di ortofrutta, agenzie assicurative o lavanderie.

Tra i mille giocatori individuati dai finanzieri (indagini coordinate dal pm Sirignano) c'è anche un detenuto del carcere di Poggioreale, in cella per traffico di droga, che caricava fino a 800 euro al mese e riusciva a vincere anche 15mila euro. A lui è stato sequestrato il cellulare, come alla donna lituana ben 150mila euro in contanti sotterrati in giardino in Austria. Tra i 14 immobili, alcune case anche a Torre del Greco.

Tutta la filiera guadagnava: soci, master, agenti e anche giocatori che riciclavano grosse somme di denaro, con piccole perdite. Giocando all'estero, veniva aggirata la normativa antiriciclaggio e il limite di 2mila, con giocate fino a 100mila euro. Ora sono in corso ulteriori accertamenti sul server sequestrato per risalire agli altri clienti "anonimi" delle scommesse clandestine.