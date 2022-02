I Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia e funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli hanno controllato un esercizio commerciale di via Fornari, una cartolibreria titolare in via residuale di licenza Snai. Dai controlli è emerso che l'esercizio commerciale esercitava in modo largamente prevalente attività di commercializzazione di giochi pubblici, contravvenendo a quanto previsto dalla Scia di riferimento, e soprattutto raccoglieva giocate per conto del proprio concessionario svolgendo attività di scommesse su siti non autorizzati.

I militari hanno posto sotto sequestro il computer collegato a un circuito illegale e la titolare dell'esercizio commerciale, una 58enne di Pozzuoli già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata. I controlli dei militari dell'Arma con i funzionari Adm hanno condotto inoltre al sequestro di postazioni di gioco non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni del Tulps. Anche tali apparecchiature risultavano collegate, con link preindirizzati, a siti di operatori di gioco non autorizzati. È stata infine riscontrata la presenza all'interno dell'esercizio di tre minorenni sorpresi mentre piazzavano delle scommesse.