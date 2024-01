Chiedono giustizia, che le ricerche non si fermino e soprattutto che le autorità preposte costringano i poliziotti corrotti arrestati e condannati a rivelare altre informazioni in loro possesso sulla sorte di Antonio Russo, Vincenzo Cimmino e Raffaele Russo, i tre napoletani scomparsi in Messico sei anni fa, il 31 gennaio 2018. "Continueremo a cercarli - fa sapere l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie - perché non abbiamo nessuna prova che ci dice che i nostri connazionali sìano morti, pertanto per noi sono scomparsi".

Qualche giorno fa Falleti, con Francesco Russo, figlio di Raffaele, fratello di Antonio e cugino di Vincenzo, hanno avuto un incontro nel consolato del Messico a Roma. Per il rapimento e la scomparsa dei tre italiani sono stati condannati a 50 anni di carcere, il 29 gennaio 2022, un gruppo di agenti corrotti che, secondo quanto emerso dalle indagini, li avrebbero poi consegnati a un gruppo di narcotrafficanti.

"Le autorità messicane - chiedono l'avvocato Falleti e Francesco Russo - si adoperino affinché ottengano la verità dal poliziotti corrotti che ora sono in carcere". L'avvocato evidenzia la collaborazione internazionale che ha portato a importanti risultati: "siamo presenti in Spagna, con l'avvocato Griselda Herrera Lopez, e direttamente a Jalisco, in Messico, con l'avvocato Joaquin Esparza Mendez".

Si tratta "di una sinergia che ci consente di stare costantemente sul pezzo per evitare che i nostri concittadini italiani ai quali accade qualcosa all'estero e alle loro famiglie restino isolate senza aggiornamenti costanti". "Conduciamo questa battaglia da sei anni - conclude Falleti - così come quelle di molti nostri connazionali vittima di reati fuori dal territorio italiano. Le ricerche di Lello, Antonio e Vincenzo, finiranno solo dopo che li avremo trovati".