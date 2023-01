"Apprendere dell'ennesima guerriglia fra tifosi lascia davvero senza parole. I tifosi di Napoli e Roma, che nemmeno si incontrano fra di loro in questa giornata di serie A, si sono violentemente scontrati sull'autostrada del Sole tra Monte San Savino e Arezzo nell'area di servizio Badia al Pino, la stessa dove fu ucciso nel 2007 il tifoso laziale Gabriele Sandri. Scontri che hanno portato alla chiusura del tratto autostradale, creando ulteriori disagi, ma soprattutto al ferimento di uno di loro. Non ci sono commenti da fare per una situazione del genere, ma solo un sentimento di sdegno profondo per questi soggetti che, senza alcun motivo, danno piglio alla violenza in modo gratuito e immotivato. Una vergogna assoluta, ci auguriamo pene durissime per i responsabili. Solo con condanne pesanti possiamo prevenire episodi simili in futuro". Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, commentando l'accaduto e che ha ricevuto diversi video degli scontri da cittadini indignati.