Quanto successo oggi sulla A1 "è di una gravità allucinante. Scene da Far West. I responsabili saranno sanzionati. E valuteremo come Governo se sarà necessario un ulteriore giro di vite, dopo quello contenuto nel decreto sicurezza dell'agosto 2019, per isolare i violenti e tutelare i veri tifosi". Così il sottosegretario all'Intero Nicola Molteni, sugli scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Napoli.

La polizia di Genova sta procedendo all'identificazione di 80 tifosi del Napoli i quali con certezza erano presenti nell'area di servizio Badia al Pino sull'autostrada A1 questo pomeriggio al momento degli scontri con la tifoseria romanista. La loro posizione è al vaglio per accertarne eventuali responsabilità.