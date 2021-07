Sangue sulla strada: è di una vittima e 5 feriti il tragico bilancio si un tremendo incidente avvenuto tra due auto nei pressi dei laghi Alimini in Puglia.

La vittima è un ragazzo di 27 anni, Giuseppe Mazzeo, residente a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, per il quale purtroppo le ferite riportate sono risultate mortali.

La dinamica

Il giovane era alla guida di una Citroen C3, quando – per cause in fase di accertamento – l’auto si è scontrata violentemente e frontalmente contro una Peugeot 308, Sulla quale viaggiavano cinque ragazzi.

Ad avere la peggio è stato proprio il ventisettenne: quando è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, per lui non c’era più nulla da fare. I medici del 118, intervenuti sul posto con più ambulanze, ne hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Gravi, ma non tali da far temere per la loro vita, le ferite riportate dagli occupanti dell’altra vettura, trasportati presso gli ospedali di Lecce e Scorrano. Le indagini per chiarire l’accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione di Otranto, che hanno provveduto a sequestrare i due mezzi

Terribile schianto tra due auto: Alessandro muore a 38 mentre tornava da lavoro

Strage senza fine nelle strade salernitane. Nel pomeriggio di ieri, Alessandro Falcione, pizzaiolo 38enne di Omignano è morto in seguito ad un incidente avvenuto sulla Pedemontana tra Omignano e Casal Velino.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato fatale lo scontro frontale con un'auto che sopraggiungeva dall'altra corsia.

Coinvolto nel sinistro anche un altro veicolo. Inutili purtroppo i soccorsi del 118: il giovane è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove però è giunto già privo di vita.

Alessandro, dipendente di un'attività al porto di Casal Velino, stava rientrando da lavoro.

Illesa, invece, la donna alla guida dell'auto, una Lancia Ypsilon, così come il conducente dell'altra vettura, un'Alfa Romeo 147.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia: già in passato la Pedemontana era stata teatro di incidenti molto gravi come quello avvenuto nel pomeriggio.

Terribile incidente, Massimo muore a 41 anni: era originario di Caserta

Si era trasferito da tempo per lavoro a Pederobba. E' morto ieri sera mentre stava per tornare a casa

Faceva il fruttivendolo. Era in sella alla sua moto ieri sera sulla strada di casa quando, per cause ancora da chiarire, è stato coinvolto in un incidente che gli è costato la vita.

Erano da poco passate le 22 e 30 quando la sua moto si è schiantata contro una Audi A8 guidata da A.V., un cittadino rumeno di 33 anni residente nel Montebellunese.

L’impatto è stato fortissimo e Massimo è morto sul colpo.

L’automobilista è stato invece trasportato all’ospedale di Montebelluna per le cure del caso ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri di Montebelluna che hanno effettuato i rilievi per cercare di risalire alle cause dell’incidente.

Dopo le verifiche di rito, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale nei confronti del 33enne: a causare la tragedia sarebbe stato infatti un suo sorpasso azzardato.