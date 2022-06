Un morto e 4 feriti è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Licola, frazione di Giugliano in Campania. Intorno alle 5,30 due auto si sono scontrate frontalmente in via San Nullo; una delle due auto era guidata da un 25enne di Pozzuoli, che è morto sul colpo.

Nell'altra viaggiavano quattro persone, tutte trasportate negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli, due delle quali ricoverate in gravi condizioni. L'auto si è incendiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.