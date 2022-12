Patenti, carte d'identità e banconote contraffatte. Disarticolato un gruppo criminale con base operativa nei comuni di Napoli, Giugliano e Villaricca nel Napoletano, Benevento e Teverola, capace di diffondere i propri "prodotti" in Campania, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche all'estero in Spagna e in Francia.

I Carabinieri della seconda sezione operativa Napoli del Comando Antifalsificazione monetaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di 7 persone, mentre altre 8 sono state denunciate in stato di libertà. Le accuse sono: associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di patenti di guida e certificati medici ideologicamente falsi abilitanti alla guida di veicoli a motore; concorso nella produzione, al fine di porle in circolazione, di banconote contraffatte del valore di 50 euro la cui diffusione è documentata in Italia, Spagna e Francia; detenzione di programmi, dati informatici e strumenti destinati alla contraffazione e all'alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata; fabbricazione di carte d'identità valide per l'espatrio.

Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord hanno consentito in poco più di un anno di localizzare e smantellare, il 24 novembre 2021 nel comune di Villaricca (Napoli), un centro di falsificazione documentale costituito da una stamperia clandestina, allestita con macchinari tipografici e serigrafici e strumenti necessari alle diverse tipologie di contraffazione, nonché una lastra serigrafica riproducente grafismi funzionali alla falsificazione di strisce olografiche relative alle banconote da 50 euro, materiale per la creazione di patch olografiche, ologrammi di sicurezza, documenti di identificazione, marche da bollo e timbri. Sono state sottoposte a sequestro 49 patenti di guida, 6 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione Covid, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida, 3 permessi provvisori di guida e un certificato di abilitazione alla guida di veicoli a motore, tutti contraffatti.

Anche un medico in servizio presso l'Asl Napoli 1 Centro e un maresciallo dell'Aeronautica Militare in servizio quale infermiere figurano tra i 7 arrestati nell'ambito delle indagini. Le indagini sono culminate questa mattina nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone da parte della seconda sezione operativa Napoli del Comando Carabinieri Antifalsificazione monetaria, altre 8 persone sono state denunciate in stato di libertà.