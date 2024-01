Scossa di terremoto avvertita poco dopo le 15 nella zona di Napoli Ovest e nell'area dei Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un sisma di magnitudo 2.0 a 2,5 chilometri di profondità e con epicentro tra Pianura e Pozzuoli. Momenti di paura, ma non di panico, in diversi quartieri dell'area occidentale della città: Pianura, Soccavo, Bagnoli e Agnano. Già in mattina erano stati registrati piccole scosse non avvertite dalla popolazione.