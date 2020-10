Il mondo della scuola manifesta per il quarto giorno consecutivo fuori alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. In centinaia sono già riuniti sotto il palazzo della Regione, tra genitori, docenti e autisti di scuolabus, ma ci sono pochi studenti poiché impegnati con la didattica a distanza. Decine di cartelloni sono affissi fuori a palazzo Santa Lucia.

Chiedono la riapertura delle scuole in Campania alla luce del nuovo Dpcm di Giuseppe Conte che consente la didattica in presenza.

Manifestano anche i rappresentanti delle agenzie di animazione che lavorano in ludoteche e sale eventi, artisti, giostrai e il settore di intrattenimento del wedding.