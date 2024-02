Oltre un milione la spesa che grava sul Comune per i fitti passivi delle scuole comunali. In totale sono nove gli immobili di proprietà privata, adibiti a istituti di formazione, a cui Palazzo San Giacomo paga un fitto annuale. La spesa minore è 21mila euro l’anno per la scuola elementare Morelli. Quella maggiore ammonta a 400 mila. Si tratta della scuola media Augusto, in principio neanche pensata come edificio scolastico. Il contratto di fitto, oltre ad essere il più oneroso, prevede anche che gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico del Comune.