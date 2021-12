NAPOLI. I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 68enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari percorrono via Miano e come ogni altro servizio perlustrativo monitorano le attività commerciali durante l'orario di chiusura perché è in quella fascia oraria che aumenta il pericolo delle rapine. Notano 2 persone che litigano in strada, poco distanti da una farma-sanitaria ma la situazione è più grave di quello che sembra. I Carabinieri intervengono. Era un tentativo di rapina. I 2 protagonisti del litigio erano in realtà il rapinatore ed il titolare dell'attività commerciale. Il 68enne, una volta entrato, si è avvicinato all'addetta alle vendita ed armato di taglierino pretendeva il denaro. La dipendente ha reagito mettendo in fuga il rapinatore. Il farmacista lo ha inseguito e ne è nata la colluttazione. I militari hanno bloccato il 68enne ed ora è in attesa di giudizio.