Il cardinale Crescenzio Sepe ha incontrato nella sala del Palazzo Arcivescovile i rappresentanti della stampa napoletana per un saluto e per gli auguri di buon anno, nel segno dell’amicizia e della gratitudine per la preziosa collaborazione che c’è stata in questi quattordici anni del suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Napoli. Lascerà a fine mese per passare il testimone al vescovo Mimmo Battaglia.

Sepe ha sottolineato, nel suo commosso saluto, l’importanza del ruolo del giornalista: «La società ha bisogno di essere informata e la vostra è una missione che contribuisce a far crescere la gente ed è un atto di umanità. Vi ringrazio per quello che mi avete dato in questi lunghi anni nella Curia napoletana».

A nome della stampa cittadina sono poi intervenuti il presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli, il direttore del Roma Antonio Sasso, l’ex direttore della Rai di Napoli, Francesco Pinto, il capo della redazione del Tgr Campania Antonello Perillo e il direttore di Radio Vaticano Massimo Milone.