NAPOLI. Ieri mattina gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via De Niso dove hanno notato delle persone che acquistavano delle sigarette attraverso la finestra di un appartamento al piano rialzato. I poliziotti, entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto circa 5 chili di tabacchi lavorati esteri; inoltre, all’esterno dell’edificio hanno fermato un altro uomo che custodiva altri 2 chili di stecche di sigarette di varie marche nascoste nel bauletto di un motociclo. I due uomini, di 51 e 53 anni, con precedenti di polizia, sono stati sanzionati amministrativamente per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.