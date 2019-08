MILANO. La Dia di Genova ha sequestrato beni per 15 milioni ad affiliati della cosca Raso Gullace Albanese, tra cui quote di partecipazione e patrimonio aziendale di sette società, circa 21 immobili, fabbricati e 36 terreni, numerosi conti correnti e beni mobili in provincia di Reggio Calabria, Savona e Alessandria. Secondo quanto ricostruito dalla Dia, i beni sono riconducibili ad appartenenti al gruppo arrestati a luglio 2016 nell'ambito dell'operazione denominata “Alchemia”. Si tratta di Carmelo Gullace, che si trova ai domiciliari, alla moglie Giulia Fazzari, a Orlando Sofio, in carcere a Voghera (Pavia), e Marianna Grutteria, in carcere a Vigevano (Pavia). In particolare, Gullace è considerato figura apicale della cosca e referente della ‘Ndrangheta in Liguria e in Piemonte. Il suo ruolo, sottolineano gli investigatori, è stato quello di mantenere rapporti con gli amministratori dei comuni di Savona, per l'acquisizione di appalti pubblici, e di organizzare trasferte in Brasile per riciclare i proventi, attraverso l'acquisizione di immobili.