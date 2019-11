NAPOLI. Lunedì mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania transitando in Via Cupa Cimitero hanno notato un’autovettura in sosta con due persone a bordo. Gli agenti hanno eseguito un controllo scoprendo il conducente, un uomo di 70 anni, in atteggiamento intimo con un ragazzino di 14 anni. Il minore è stato affidato ad una casa famiglia e l'uomo arrestato per prostituzione minorile. Mercoledì, all'esito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.