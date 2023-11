ACERRA. Manette per usurai e usurati. Sembra essersi chiuso il cerchio attorno al cartello criminale Avventurato-Andretta, che per qualche anno ha gestito il sistema criminale acerrano. Eseguite all’alba di ieri, dagli uomini della squadra mobile di Napoli, su ordine della Dda di Napoli, sette misure cautelari. Il provvedimento porta la firma del gip Rosamaria De Lillis. Torna in carcere Diego Andretta, fratello del ras Salvatore Andretta. Insieme a lui finiscono in cella Pasquale Balascio (nella foto) e Behr Jani cittadino albanese di 46 anni.