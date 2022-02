NAPOLI. Notte di violenza e vendette a Secondigliano, dove in 2 fasi sono stati presi di mira da un uomo i familiari e gli amici di Vincenzo Maione, attualmente detenuto a Nuoro. L’aggressore, armato di una bottiglia ha inveito in più riprese contro quest’ultimo e in una colluttazione avvenuta davanti a un bar sul corso principale del quartiere è rimasto ferito dalle schegge di vetro Giovanni S., poi curato in ospedale.