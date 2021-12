NAPOLI. Erano 5 i destinatari della misura cautelare, ma in carcere sono finiti soltanto in 3: Giuseppe Attanasio, Marco Cozzolino e Luigi Di Perna. Andrea Attanasio (fratello di Giuseppe) è ancora uccel di bosco mentre Gennaro Matteo il 10 novembre scorso è stato ucciso in un agguato di camorra. Ma l’ultima novità dell’inchiesta è il decreto di latitanza che sta per scattare nei confronti dell’unico che il 20 dicembre scorso non è stato trovato in casa dalla polizia. A quasi 10 giorni la sua assenza non può più essere frutto di un caso.