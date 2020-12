Tre persone sono state multate a Saviano perché sorprese ad allenarsi in palestra nonostante il divieto di apertura legato alle misure anti Covid. I Carabinieri della stazione di Saviano hanno sospeso per cinque giorni l'attività della palestra di via Crocelle. All'interno della palestra i militari hanno trovato tre persone che si allenavano: oltre a loro, è stato multato anche il titolare dell'attività.