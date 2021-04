Si finge un altro uomo per vedere se la moglie gli è fedele e poi la uccide con 8 coltellate.

LEI GLI AVEVA CHIESTO IL DIVORZIO

Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella provincia turca sud-occidentale di Mugla, è accusato dell'omicidio della moglie, Selvan Acar, 25 anni. L'uomo si sarebbe finto un altro per capire se la donna lo tradiva dopo che lei aveva chiesto il divorzio.

LUI NON LA VOLEVA LASCIARE E SI E' FINTO UN ALTRO PER ADESCARLA

L'uomo ha macchinato tutto un piano congeniato per avere delle attenuanti poi. La moglie aveva detto che voleva divorziare da lui, ma Tanju non accettava questa decisione. Non volendola lasciare andare via ha così pensato di ucciderla e ha architettato un piano per avere delle attenuanti e allontanare tutti i sospetti da lui. Il 35enne ha quindi finto di essere un altro uomo che adescava la moglie e poi l'ha uccisa a coltellate.

LA DONNA ERA MAMMA DI DUE FIGLI, COLPITA DA 8 COLPI ALLA SCHIENA

La 25enne, mamma di due figli, è stata colpita con 8 colpi alla schiena e subito le prime indagini hanno condotto al marito. Gli inquirenti hanno scoperto che aveva cercato su Google un modo su come uccidere la moglie e poi, apprendendo quanto raccontato dall'omicida al compagno di cella, hanno scoperto che l'attenuante del tradimento era in realtà una sua stessa montatura.

ERA MOLTO TEMPO CHE LA MINACCIAVA, ORA RISCHIA L'ERGASTOLO

L'uomo ora rischia l'ergastolo. Da come riportano i familiari era ormai da molto tempo che il 35enne minacciava la moglie di morte.